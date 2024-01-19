Глава ГИБДД РТ: «Вызволяем машины из снега, обеспечиваем топливом и сухпайками»

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Рустем Гарипов прокомментировал ситуацию со сложными дорожными условиями в республике.

«Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы. Полицейские оказывают помощь всем участникам дорожного движения, вызволяют из снежного плена застрявшие авто, обогревают водителей и пассажиров в патрульных машинах, обеспечивают топливом и сухпайками», – сказал он.

Гарипов напомнил, что в связи со сложными погодными условиями, а также для того, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение, на трассах М5, М7 и М12, а также на трассах регионального значения временно ограничено движение.

«Будьте предельно внимательны, не выезжайте из населенных пунктов без крайней необходимости и строго соблюдайте ПДД», – сообщил он.