Глава ГИБДД РТ: Тревожная ситуация с аварийностью остается в 15 районах республики

Главный Госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов посетил Дрожжановский район республики с рабочей поездкой. В начале визита глава ГИБДД осмотрел дороги, где произошли смертельные ДТП, а также проинспектировал выполнение работ на участках дорог, проводимых за счет остатков муниципального дорожного фонда.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Кроме того, Габдурахманов пообщался с педагогами и учениками Стародрожжановской школы №1. Они показали главе ГИБДД уголок безопасности, а также часть занятий по изучению ПДД.

В картинг-клубе «Нур» юные спортсмены продемонстрировали Главному Госавтоинспектору свои навыки управления картом. В свою очередь Ленар Габдурахманов подарил карт-клубу сертификат на четыре комплекта шин для карта.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В конце поездки руководитель татарстанской Госавтоинспекции принял участие в заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Дрожжановского района. Он отметил, что с начала года на дорогах республики зарегистрировано 2279 ДТП, в которых погибли 179 человек и еще 2831 получили ранения. В сравнении с прошлым годом наблюдается снижение основных показателей аварийности: количества ДТП – на 220 происшествий, погибших – на 10 человек, раненых – на 246 человек. «В то же время в 15-ти районах не достигнуты цели нацпроекта. Особенно тревожная ситуация в Аксубаевском, Атнинском и Дрожжановском районах», – заявил Ленар Габдурахманов.

Особое внимание глава ГИБДД уделил вопросу обустройства дорог возле школ и детсадов. Проверки показали, что проблемы с ними еще остаются.