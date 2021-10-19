Глава ГИБДД РТ рассказал, как решить проблему аварийных участков дорог в Челнах

Главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов совершил рабочую поездку в Набережные Челны. Сначала он вместе с главой исполкома Челнов осмотрел аварийно-опасные участки дорог города. Глава ГИБДД РТ отметил, что причиной аварий на этих участках является отсутствие «карманов» для разворота.

«За счет разделительной полосы сделать полосу торможения, тогда помех создаваться не будет. Считаем, что это будет одним из решений», – рассказал Габдурахманов.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

После этого он принял участие в комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Как отметил главный госавтоинспектор республики, в Татарстане продолжается тенденция по снижению количества ДТП, а также погибших и пострадавших в них людей.

«По итогам 9 месяцев текущего года на территории Республики Татарстан зарегистрировано 2586 ДТП, в которых погибли 217 человек и 3203 получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечается снижение основных показателей аварийности: количество ДТП на 370 происшествий, числа погибших на 15 человек, раненых на 423 человека. Большой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения вносит федеральный проект "Дорожная сеть" национального проекта БКД», – заявил Ленар Габдурахманов.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Вместе с тем, по данным ГИБДД, конкретно в Челнах ситуация с аварийностью остается сложной.

«Так, по итогам 9 месяцев на территории города произошло 318 ДТП, в которых 7 человек погибли и 377 ранены. В октябре произошло резкое ухудшение, только за 9 дней октября погибло ещё три человека. Таким образом количество погибших с начала года достигло 11 человек», – подчеркнул Габдурахманов.

По словам главы республиканской Госавтоинспекции, основные виды ДТП в Челнах – столкновения и наезд на пешехода: в таких авариях погибли 10 человек, то есть подавляющее большинство из числа всех погибших.

Для профилактики наездов на пешеходов Габдурахманов предложил установить на переходах светофор, оборудовать их световыми устройствами, которые будут предупреждать людей о красном свете. Кроме того, необходимо вести активную пропаганду среди населения.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Отдельно глава ГИБДД РТ остановился на проблеме детской аварийности в Набережных Челнах.

«Если по итогам 9 месяцев текущего года в республике отмечено снижение количества ДТП и пострадавших в них детей, то в городе Набережные Челны отмечен рост всех основных показателей аварийности. Всего зарегистрировано 80 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых один ребенок погиб, 83 получили травмы», – добавил Ленар Габдурахманов.

Более половины аварий с детьми – наезд на ребенка-пешехода. При этом многие аварии произошли по неосторожности самих детей: они могли неожиданно выйти из-за препятствия, перебегать дорогу не по зебре или на красный свет.

Госавтоинспекция провела мониторинг использования световозвращающих элементов в темное время суток, который показал, что большинство детей редко их носят.

«Отметим, что в целях профилактики детского травматизма школьникам выдают светоотражающие элементы. Каждый элемент должен доходить до школьника, у нас должна быть обратная связь, если есть элементы, которые не работают, и дети их не носят, давайте мы будем отходить от них и делать те элементы, которые детям подходят. Детям должно быть интересно их носить», – отметил Ленар Габдурахманов.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В завершение доклада главный госавтоинспектор республики указал на выявленные недостатки и поручил комиссии принять меры по их устранению.