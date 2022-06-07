Глава ГИБДД РТ: Безопасность трасс, где идут дорожные работы, требует особого внимания

Врио начальника УГИБДД МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов обсудил содержание и обустройство федеральных дорог с представителями Управления эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Как рассказали «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, основной темой стала безопасность на трассах федерального значения.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В начале своего выступления Рустем Гарипов озвучил статистику по ДТП в республике за 5 месяцев 2022 года. Так, если число аварий и пострадавших в них снижается, то количество погибших в ДТП людей за аналогичный период прошлого года выросло. Стоит отметить, что больше трети от всех погибших в ДТП – порядка 39% – приходится на дороги федерального значения.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Новый глава ГИБДД РТ отметил, что причины смертельных дорожно-транспортных происшествий из года в год остаются прежними – это выезд на полосу встречного движения, а также наезд на пешеходов.

«За истекший период при снижении количества ДТП и раненых, число погибших достигло уровня прошлого года – четырех. Из них трое погибли вне пешеходных переходов и все в темное время суток. Здесь проблема со взрослыми участниками дорожного движения, которые практически не используют световозвращающие элементы», – добавил Рустем Гарипов.

Особое внимание Рустем Гарипов обратил на безопасность участков республиканских трасс, где проводятся дорожные работы.

«Этот вопрос требует особого внимания. В текущем году на таких участках республики произошло 10 ДТП, в которых 2 человека погибли и 16 пострадали», – подчеркнул Гарипов.





