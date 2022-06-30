Глава ГИБДД РФ: До конца года мы разберемся с электросамокатами

В России до конца года урегулируют сферу обращения с электросамокатами и определят их статус, пообещал начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников. Он подчеркнул, что в этом направлении ведется тщательная работа, передает ТАСС.

Статус электросамокатов сегодня является одной из самых актуальных тем для обсуждения, по этому вопросу работает Минтранс РФ и научный центр безопасности дорожного движения, отметил Черников. Конкретные меры регулирования он при этом не озвучил.

«В обсуждении очень много идет прений, принимаются решения, обсуждаем. Но я уверен, что до конца года мы разберемся с этой категорией, и все-таки максимально упорядочим», — сказал он.

Напомним, в прошлом году в Казани ввели правила по обращению с электросамокатами. Основополагающие принципы документа — запрет на использование устройств детьми до 16 лет, на передвижение на одном самокате двух и более лиц и езду в пьяном виде, а также введение зон для движения не быстрее 10–15 км/ч.