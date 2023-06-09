Глава ГИБДД предупредил о проверках водителей в грядущие праздники в Татарстане

В ближайшие выходные в районах РТ состоится народный праздник Сабантуй. В Госавтоинспекции Татарстана отметили, что в преддверии и в период праздничных дней увеличивается количество транспорта на дорогах Татарстана.

С целью предупреждения ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по пресечению нарушений ПДД. В целях профилактики правонарушений в районах РТ дополнительно будет направлен наряд ДПС из числа сотрудников центрального аппарата.

Главный госинспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов рассказал, что особое внимание будет акцентировано на недопущении грубых нарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу и игнорирования ремней безопасности, детских удерживающих устройств.

«Уважаемые родители! Призываю уделить пристальное внимание своим детям и не оставлять их без присмотра, не допускать бесконтрольного завладения ключами от машин, неукоснительно соблюдать ПДД и быть примером для детей», – отметил Рустем Гарипов.

Госавтоинспекция МВД Татарстана призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблемам аварийности на дорогах и своевременно сообщать в полицию о нарушениях ПДД.