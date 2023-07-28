Глава ГИБДД о перевозке детей без автокресел: «Высадим из машины и отправим на автобус»

Рустем Гарипов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Водителям, которые перевозят детей без специального удерживающего кресла, могут запретить дальнейшее передвижение на автомобиле. Автовладельцу придется выйти из машины и проследовать к общественному транспорту. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной детскому дорожно-транспортному травматизму, рассказал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РТ Рустем Гарипов.

«Мы рассматриваем вариант, при котором, если водитель будет перевозить детей без специального удерживающего кресла, то ему запретят дальнейшее передвижение на автомобиле. В четырех ДТП дети получили травмы, потому что не было удерживающих кресел. Так, 8 июля в Заинском районе пострадал ребенок, в ДТП он получил тяжелые травмы. Ребенка не смогли удержать, он ударился и пострадал. Если бы он был в кресле, у него даже царапины бы не осталось», – сказал он.

По словам главного инспектора безопасности дорожного движения по РТ Рустема Гарипова, детские кресла должны быть в автомобилях не для того, чтобы избежать составления протокола на нарушителя, а для безопасности его же ребенка.

«Палочной системы давно нет, основная цель сотрудника ДПС – не допустить трагедии в будущем», – дополнил он.