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СВО 31 мая 2024 14:14

Глава ГД Володин: закон о выделении машин бойцам СВО вступит в силу в июне

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С июня вступают в силу новые законы, направленные на поддержку участников специальной военной операции, детей-инвалидов и ужесточение наказания для ресурсоснабжающих компаний за некачественные услуги. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале нижней палаты парламента.

Одно из ключевых нововведений касается обеспечения участников спецоперации, получивших тяжелые ранения, автомобилями с ручным управлением.

«Это решение позволит им стать более мобильными, создаст условия для их восстановления и социализации», – пояснил Володин.

Кроме того, вводятся меры по защите пенсий детей-инвалидов от списания при взыскании долгов с их родственников. Пенсионные выплаты будут надежно защищены от принудительного изъятия.

Еще одно важное изменение коснется ресурсоснабжающих организаций. За предоставление некачественных услуг для них будут предусмотрены более жесткие наказания. Это должно повысить ответственность компаний перед потребителями.

#спецоперация на Украине
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