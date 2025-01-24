news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Общество 24 января 2025 17:58

Глава ГАИ Казани предложил поощрять тех, кто сообщает о пьяных водителях

В Казани хотят поощрять граждан, которые сообщают о пьяных водителях. Жителей города могут награждать либо деньгами, либо билетами в театр. С такой инициативой выступил начальник отдела городской Госавтоинспекции Михаил Савин, передает мэрия.

Он отметил, что в прошлом году в столице РТ по вине пьяных водителей произошло 40 ДТП, в которых три человека погибли, 74 – получили травмы различной степени тяжести.

«На уровне Казани необходима бонусная система. Первыми это начали делать в Ямало-Ненецком автономном округе, сейчас в Нижегородской области прорабатывают вопрос о виде поощрения. То есть граждане, которые сообщают о водителях, будут получать бонусы в виде денежного довольствия или в виде билетов в театр», – сказал Михаил Савин.

#госавтоинспекция казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

23 января 2025
«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

23 января 2025