Глава ГАИ Казани предложил поощрять тех, кто сообщает о пьяных водителях

В Казани хотят поощрять граждан, которые сообщают о пьяных водителях. Жителей города могут награждать либо деньгами, либо билетами в театр. С такой инициативой выступил начальник отдела городской Госавтоинспекции Михаил Савин, передает мэрия.

Он отметил, что в прошлом году в столице РТ по вине пьяных водителей произошло 40 ДТП, в которых три человека погибли, 74 – получили травмы различной степени тяжести.

«На уровне Казани необходима бонусная система. Первыми это начали делать в Ямало-Ненецком автономном округе, сейчас в Нижегородской области прорабатывают вопрос о виде поощрения. То есть граждане, которые сообщают о водителях, будут получать бонусы в виде денежного довольствия или в виде билетов в театр», – сказал Михаил Савин.