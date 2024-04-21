Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава Гагаузии прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС
Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву, где примет участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.
Среди участников заявлены известные молдавские политики, в том числе Илан Шор, лидеры партий «Возрождение» и VICTORIE. Первой выступила депутат парламента Марина Таубер — она раскритиковала политику нынешних властей республики.
В марте Евгения Гуцул уже приезжала в Россию с рабочим визитом — во время этой поездки она встретилась с президентом Владимиром Путиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, замруководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти, приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а также провела переговоры с руководством регионов РФ, с которыми у автономии действуют соглашения о партнерстве.
После возвращения с Всемирного фестиваля молодежи Евгения Гуцул заявила, что Молдавия должна дружить с Россией.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»