Глава Гагаузии прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву, где примет участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди участников заявлены известные молдавские политики, в том числе Илан Шор, лидеры партий «Возрождение» и VICTORIE. Первой выступила депутат парламента Марина Таубер — она раскритиковала политику нынешних властей республики.

В марте Евгения Гуцул уже приезжала в Россию с рабочим визитом — во время этой поездки она встретилась с президентом Владимиром Путиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, замруководителя Администрации Президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти, приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а также провела переговоры с руководством регионов РФ, с которыми у автономии действуют соглашения о партнерстве.

После возвращения с Всемирного фестиваля молодежи Евгения Гуцул заявила, что Молдавия должна дружить с Россией.