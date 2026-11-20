В России могут расширить перечень ограничений для граждан, уклоняющихся от уплаты алиментов. Речь идет о дополнительных мерах, затрагивающих имущественные и личные неимущественные права должников. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

По его словам, сейчас в реестре злостных неплательщиков алиментов числится почти 281 тыс. человек. Действующий механизм уже стимулирует граждан погашать задолженность за счет репутационного давления. Однако в ФССП считают, что реестр необходимо превратить из информационного ресурса в полноценный инструмент регулирования.

Аристов также привел в пример практику зарубежных стран, где для должников по алиментам предусмотрены дополнительные правовые ограничения.

«Например, в Чили должники из реестра сталкиваются с серьезными ограничениями. Пока они не выполнят обязательства перед детьми, они не могут продать движимое и недвижимое имущество, получить загранпаспорт, быть избранными на выборную должность или занимать руководящие посты в госорганах», – подчеркнул глава ФССП.

«Похожие ограничения действуют и в Мексике, где, помимо перечисленного, неплательщики алиментов лишены возможности получить кредит в банке, а с трудоустройством у них возникнут проблемы не только в государственных органах, но и в частных компаниях», – добавил он.