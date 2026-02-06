Глава ФПБК предложил наказывать свидетелей школьного буллинга штрафами

Ответственность за травлю в школах должны нести не только сами агрессоры, но и те, кто не сообщает о фактах буллинга или превращает происходящее в контент для социальных сетей. Такое мнение в комментарии «Абзацу» высказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Он отметил, что буллинг нередко перерастает в затяжную трагедию именно из-за наличия зрителей. По его словам, правовую оценку следует давать действиям всех, кто присутствовал при совершении правонарушения.

Бородин считает необходимым выступить с инициативой о привлечении к административной ответственности не только непосредственных участников травли, но и тех, кто находился рядом, снимал происходящее на видео или насмехался. По его мнению, ответственность должны нести все – включая тех, кто не вмешался, не отреагировал и не сообщил о преступлении или правонарушении.

Глава ФПБК добавил, что введение таких мер позволит создать для подростков психологический барьер. Если свидетель будет понимать неизбежность наказания, он окажется перед выбором: либо остаться безучастным и получить штраф, либо вмешаться и сообщить о произошедшем.

Эксперт также указал, что в интернете регулярно появляются видеозаписи, на которых зафиксированы издевательства и унижения школьников – как в учебное время, так и после занятий. По его мнению, для тех, кто снимал, подстрекал, не остановил происходящее или не сообщил о правонарушении, следует предусмотреть административные штрафы, в том числе в рамках статьи 5.61 КоАП РФ.