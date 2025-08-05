Глава ФПБК предложил изменить Конституцию, чтобы лишить гражданства уехавших артистов

Конституцию России следует изменить, чтобы получить возможность лишать гражданства артистов, покинувших страну после начала специальной военной операции и публично осудивших ее. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, его слова приводит «NEWS.ru».

По мнению Бородина, такие граждане, выступившие против политики государства и уехавшие за границу, должны нести более серьезную ответственность. Он считает необходимым изъятие их недвижимости, оформленной как на них самих, так и на членов их семей, возбуждение уголовных дел, а также запрет на въезд в страну.

Бородин подчеркнул, что действующая Конституция не предусматривает возможность лишения гражданства, но, по его словам, эту норму необходимо пересмотреть. Также он предложил приравнивать подобных лиц к террористам и экстремистам и вносить их в соответствующие списки.