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Руc Тат
Общество 14 сентября 2023 10:20

Глава «Форпоста»: Уверен, Раис РТ в обращении сделает акцент на экономике и патриотизме

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В обращении Раиса Татарстана Рустама Минниханова хотелось бы услышать акценты на развитии экономики и патриотическом воспитании молодежи. Такими ожиданиями перед началом обращения с «Татар-информом» поделился директор РЦ «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«На мой взгляд, учитывая, что сейчас приходит в стране, нужно делать упор на экономику и патриотическое воспитание молодежи. Это мое субъективное мнение, надеюсь, об этом будет сказано», — отметил собеседник агентства.

По мнению Камалетдинова, важно начиная с детского сада прививать подрастающему поколению любовь к своей Родине и желание созидать на благо Татарстана и России.

#Обращение #форпост
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