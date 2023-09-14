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Глава «Форпоста»: Уверен, Раис РТ в обращении сделает акцент на экономике и патриотизме
В обращении Раиса Татарстана Рустама Минниханова хотелось бы услышать акценты на развитии экономики и патриотическом воспитании молодежи. Такими ожиданиями перед началом обращения с «Татар-информом» поделился директор РЦ «Форпост» Тимур Камалетдинов.
«На мой взгляд, учитывая, что сейчас приходит в стране, нужно делать упор на экономику и патриотическое воспитание молодежи. Это мое субъективное мнение, надеюсь, об этом будет сказано», — отметил собеседник агентства.
По мнению Камалетдинова, важно начиная с детского сада прививать подрастающему поколению любовь к своей Родине и желание созидать на благо Татарстана и России.
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