Глава Форпоста: «Сначала мы должны победить внешних врагов»

Во время проведения СВО, когда против России выступает огромное количество европейских стран, как это было во время Великой Отечественной войны, нельзя допускать никаких внутренних разногласий: как политических, так и военных. Об этом «Татар-информу» рассказал директор Республиканского Центра молодежных и студенческих формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Мы должны быть все консолидированы. Мы все разных взглядов, у всех разные точки зрения, но у нас есть наш Президент – Владимир Владимирович Путин, есть назначенное им руководство страны. Под их руководством мы должны сначала победить всех наших внешних врагов, а уже потом заниматься внутренними выяснениями отношений», — отметил он.