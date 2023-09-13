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Глава Форпоста о работе волонтеров в Лисичанске: «Колем дрова и носим воду для стариков»
Директор Республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов рассказал «Татар-информу» о том, как волонтеры помогают старикам и детям в подшефном Лисичанске.
«Мы помогали и продолжим помогать местному населению. По большей части в помощи нуждаются бабушки, дедушки и дети. В силу возраста им тяжело запасать дрова, убирать большие территории своих участков и таскать воду до дома. Напомню, что в Лисичанске пока не удалось полностью восстановить водоснабжение, поэтому питьевую воду приходится носить в баллонах», – сказал он.
Он отметил, что волонтеры Форпоста для детей устраивали показы мультиков и проводили интеллектуальные игры.
«Мы делаем это для того, чтобы взбодрить молодежь, чтобы она была занята чем-то полезным, а не праздно шаталась по городу», – дополнил он.
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