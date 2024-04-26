Глава «Форпоста»: «Мой прадед штурмовал Берлин и участвовал в Сталинградском сражении»

О подвигах своего прадеда в период Великой Отечественной Войны «Тататр-информу» рассказал глава «Форпоста» Тимур Камалетдинов. Его прадед Александр Лашкин начал нести службу в 1937 году в пограничных войсках и прошел всю войну, в мае 1945 года он оставил свой «автограф» в Берлине.

«Мой дедушка ушел в армию, будучи несовершеннолетним. Он приписал себе "лишний год" возраста и в 1937 году отправился в пограничные войска. В 1940 году его оставили служить сверх срока по приказу. 22 июня 1941 года в Брестском пограничном округе он был сержантом – там он и встретил войну. Он участвовал в боевых действиях в июне 1941 года, после ранения был отправлен на командирские курсы и получил звание лейтенанта», – рассказал глава «Форпоста».

Александр Лашкин участвовал в битве за Сталинград, в боях на Курской дуге, принимал участие в форсировании Одера.

«Во время войны он служил в разведке инженерно-саперных войск. Занимался наведением понтонных переправ, обеспечением форсирования рек, разминированием передних линий минных заграждений противников и обеспечивал выходы наступательных подразделений. В мае 1945 года он участвовал в штурме Берлина. Как он мне рассказывал, где-то 15-16 мая 1945 года его вызвали в штаб дивизии, чтобы сообщить о передислокации роты. В те дни он со своим заместителем оставил автограф на рейхстаге. К окончанию войны он уже был командиром разведроты инженерно-саперных войск. Умер мой прадедушка в 2004 году», – подытожил Тимур Камалетдинов.