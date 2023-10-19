Татар Афганистана предложили переселить в заброшенные деревни Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

Татар Афганистана, потерявших свое жилье в результате землетрясения в Герате, можно было бы переселить в заброшенные деревни Татарстана. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Татар-информа» высказал руководитель Российского делового центра в Афганистане, генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

«От подземных толчков в провинции Герат погибли как минимум 200 татар. Цифры пострадавших до сих пор уточняются. Большинство жителей 40 населенных пунктов остались в преддверии зимы без крова, среди них большое количество наших сородичей, татар. Причем пострадали жители сельских районов, которые занимались сельским хозяйством и скотоводством. И я хотел предложить руководству Республики Татарстан рассмотреть переселение семей татар Афганистана в сельские районы Татарстана, где существуют заброшенные деревни. Плюсов много. Татары Афганистана снова вдохнут жизнь в эти местности. Это опытные овцеводы, и они помогут возродить скотоводство, которое сейчас у нас не на высоте. Отремонтируют фермы и засеют пустующие поля», – считает Рустам Хабибуллин.

Фото: © «Татар-информ»



Хабибуллин также добавил, что Киргизия недавно уже провела такую программу. Тысячи киргизов Афганистана переселились в сельские районы Киргизии, и результат оказался положительным.

«Я думаю, Раис Татарстана Рустам Минниханов обратит внимание на боль и горе афганских татар и поддержит подобную программу в Татарстане, тем самым оказав и помощь татарам Афганистана, и сделав шаг к возрождению заброшенных деревень в Татарстане», – подчеркнул Рустам Хабибуллин.