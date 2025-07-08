Глава Фонда Кино Абхазии назвал российских туристов угрозой национальной безопасности

Российские туристы представляют угрозу национальной и экономической безопасности Абхазии. Об этом заявил директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария, его слова приводит Газета.Ru.

По его мнению, туристы из России, приобретающие дешевые путевки, приезжают в Абхазию, но не участвуют в культурной и туристической жизни региона. Басария отметил, что такие отдыхающие предпочитают не посещать рестораны, дискотеки и экскурсии, ограничиваясь пребыванием на небольших изолированных территориях.

Он подчеркнул, что такая модель поведения наносит ущерб малому и среднему бизнесу и, по его оценке, становится серьезной проблемой.

Также Басария обратился к представителям индустрии с призывом массово прекратить сотрудничество с российскими туроператорами, обвинив их в создании олигополии и демпинге. По его словам, действия этих компаний негативно сказываются на стоимости гостиничных услуг, экскурсий и логистики, что приводит к убыткам среди местных предпринимателей.