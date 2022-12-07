Глава ФНС Татарстана объяснил, какие преимущества даст плательщикам Единый налоговый счет

С начала 2023 года в России начнет работать единый счет, который объединит все налоговые обязательств гражданина. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы Татарстана Марат Сафиуллин на заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам и Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Мы трансформируемся и переходим на иной уровень качественного, а главное простого и понятного взаимодействия с плательщиками», – заявил Сафиуллин.

По его словам, Единый налоговый счет станет чем-то вроде авансового кошелька, куда можно положить определенную сумму, и, пока она не закончится, деньги будут автоматически списываться в счет оплаты налогов. При этом платить авансом необязательно. Отметим также, что при необходимости деньги со счета можно вывести в течение одного дня.

Кроме того, налоговые уведомления будут приходить единым платежом в одно и то же время – 28 числа. Задолженности по нескольким налогам также будут считаться одной, и пени станут начисляться за всю сумму сразу, а не за каждую по отдельности.

«Этот пункт позволяет решить одну важную проблему – наличие переплат по одному налогу и задолженностей по другому у одного человека», – подчеркнул руководитель Управления ФНС РТ.

Оплата по налоговому счету будет происходить в следующем порядке:

недоимки – начиная с наиболее ранней даты ее выявления;

налоги, авансовые платежи по налогам, сборы, страховые взносы – с даты возникновения обязанности по их уплате;

задолженности по пеням;

задолженности по процентам;

задолженности по штрафам.

Причем на каждом этапе списание начинается с самой ранней даты.

«Мы постарались учесть все, чтобы наш налогоплательщик понимал, чем мы занимаемся, а также имел возможность легко и просто оплачивать налоги», – резюмировал Сафиуллин.