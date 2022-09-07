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Здоровье
7 сентября 2022  09:20
Павел Климчак

Глава ФМБА: В России разработана вакцина от оспы обезьян

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Федеральное медико-биологическое агентство России разработало современную векторную вакцину от оспы обезьян. Об этом во время выступления на сессии Восточного экономического форума «Лекарственная безопасность» рассказала руководитель ФМБА РФ Вероника Скворцова.

В данный момент вакцина проходит доклинические исследования. По словам Скворцовой, по технологии производства она очень близка к аналогичной «баварской» векторной вакцине – единственной зарегистрированной в мире на сегодняшний день.

По предварительным доклиническим исследованиям, российская вакцина обладает и высокой иммуногенностью, и безопасностью: она не вызывает таких сложных побочных эффектов, которые вызывали старые многовалентные вакцины (длительная лихорадка, локальный некроз и т.п.).

#оспа обезьян #вакцина
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