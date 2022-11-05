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Общество
5 ноября 2022  22:43

Глава ФМБА: в России нет риска дефицита донорской крови

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В России нет риска дефицита донорской крови благодаря привлечению дополнительных доноров и увеличению заготовки цельной крови и плазмы. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире канала «Россия 24».

По словам Скворцовой, за последние 2 года в стране дополнительно привлекли почти 50 тыс. доноров. Кроме того, на 10% выросли заготовки цельной крови за последний год. По данным главы ФМБА, плазмы удалось заготовить 875 тыс. литров.

«Фактически это снимает все риски по какому-то дефициту», — подчеркнула Скворцова.

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