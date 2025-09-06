news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 сентября 2025 16:55

Глава ФМБА: Российская вакцина от рака готова к применению

Читайте нас в
Телеграм

Российская вакцина против рака успешно завершила доклинические исследования, подтвердившие ее безопасность и высокую эффективность. Об этом в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. <…> Вакцина готова к применению, ждем разрешения», – заявила Скворцова.

По ее словам, доклинические испытания показали, что вакцина безопасна даже при многократном применении и значительно замедляет рост опухоли, уменьшая ее размеры на 60-80% в зависимости от типа заболевания. Также отмечено повышение выживаемости благодаря препарату.

Первой болезнью, против которой планируется использовать вакцину, станет колоректальный рак. Вакцина против глиобластомы и некоторых видов меланомы, включая меланому оболочек глаза, находится на продвинутой стадии разработки.

#вакцина #онкология #ВЭФ #рак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

5 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025