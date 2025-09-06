Глава ФМБА: Российская вакцина от рака готова к применению

Российская вакцина против рака успешно завершила доклинические исследования, подтвердившие ее безопасность и высокую эффективность. Об этом в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. <…> Вакцина готова к применению, ждем разрешения», – заявила Скворцова.

По ее словам, доклинические испытания показали, что вакцина безопасна даже при многократном применении и значительно замедляет рост опухоли, уменьшая ее размеры на 60-80% в зависимости от типа заболевания. Также отмечено повышение выживаемости благодаря препарату.

Первой болезнью, против которой планируется использовать вакцину, станет колоректальный рак. Вакцина против глиобластомы и некоторых видов меланомы, включая меланому оболочек глаза, находится на продвинутой стадии разработки.