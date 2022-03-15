Скворцова презентовала Путину новый мощный противовирусный препарат

Новый препарат «Мир-19», разработанный в России, снижает вирусную нагрузку на организм в 10 тыс. раз и не воздействует на геном человека, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Это высокобезопасный и не имеющий токсичности для человека препарат, но при этом он работает уже после первой ингаляции», — рассказала руководитель агентства.

Согласно результатам исследований, заболевшему Covid-19 достаточно применять препарат пять дней (по три ингаляции в день), чтобы следующий ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Скворцова также доложила о препарате «Лейтрагин», который предназначен для больных средней тяжести для профилактики развития цитокинового шторма.