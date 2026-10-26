Глава FISU – Песошину: У нас прекрасные воспоминания об Универсиаде 2013 года

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил расширение сотрудничества с президентом Международной федерации университетского спорта (FISU) Леонцем Эдером. Беседа состоялась в Доме Правительства республики, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Алексей Песошин заверил гостя, что Татарстан уделяет особое внимание развитию студенческого спортивного движения. В регионе развивается соответствующая инфраструктура, поддерживаются спортивные программы в вузах, регулярно проходят крупные соревнования всероссийского и международного масштаба, перечислил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Глава Правительства РТ подчеркнул, что Татарстан заинтересован в расширении партнерства с FISU по нескольким направлениям. Это проведение в республике спортивных соревнований под эгидой FISU, расширение участия татарстанских студентов в международных мероприятиях, обмен лучшими практиками в образовании и сфере волонтерства, а также дальнейшее взаимодействие и сотрудничество с международной федерацией.

«Университетский спорт – это не только соревнование, но и мощный инструмент международного сотрудничества, обмена опытом и укрепления дружбы между народами. Уверен, что сегодняшняя встреча станет продолжением наших совместных инициатив. Готовы к открытому диалогу и конструктивной работе», – подчеркнул Песошин.

Эдер в свою очередь поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство и высокий уровень организации визита делегации FISU. «У нас прекрасные воспоминания об Универсиаде 2013 года в Казани. Это незабываемый опыт, при том не только для FISU, но и для студентов со всего мира, которые приняли участие в играх. Спасибо за высокий уровень организации этого спортивного мероприятия. Особенно запомнилось гостеприимство и доброжелательность татарстанцев», – констатировал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«После Универсиады вы успешно провели ряд других крупных международных спортивных мероприятий. Я вижу готовность Татарстана и города Казань принимать в будущем еще больше соревнований», – добавил спортивный функциорнер.

В рамках визита в Казань Леонц Эдер посетит ряд спортивных объектов столицы Татарстана, а также подробнее ознакомится с развитием студенческого спорта в республике.