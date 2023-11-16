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Глава фирмы по поставке автозапчастей в РТ пойдет под суд за подкуп механика стройфирмы
Руководитель татарстанской фирмы предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следователей, в 2021 году директор компании заключил договор поставки деталей и узлов для транспортных средств в строительную организацию. Позднее через посредника он договорился с главным механиком стройфирмы и передал ему деньги. В ответ стройфирма должна была предоставлять преимущества в заказе. Всего генеральный директор перечислил более 232 тысяч рублей.
Следователи собрали все необходимые доказательства и передали дело в суд. Также в суде в настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении двух других участников преступной схемы.
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