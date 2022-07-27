Глава фирмы из РТ пойдет под суд за аферу с капремонтом пожарных машин на 306 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего генерального директора ООО «Сигналдортранс». Мужчину обвиняют в мошенничестве и подделке документов, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием установлено, что в 2017-2018 годах компания заключил несколько госконтрактов с МЧС РТ на капитальный ремонт 129 пожарных автомобилей. Однако, фирма вместо капремонта делала обычный текущий ремонт автомобилей, стоимость которых была в разы ниже той, что прописана в контрактах. К тому же, глава компании подделывал акты приема работ и уверял заказчика, что ремонт выполнен в полном объеме. В результате его действий ущерб МЧС РТ составил более 306 млн рублей.

Своей вины бизнесмен не признал. Дело направлено в суд.

