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Общество 25 ноября 2024 16:00

Глава филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ проведет прямой эфир

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Во вторник, 26 ноября, руководитель татарстанского регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина проведет прямой эфир.

Спикер расскажет об основных итогах деятельности фонда, механизмах назначения льгот ветеранам СВО и новых направлениях в работе. Также она ответит на вопросы жителей Татарстана.

Начало трансляции запланировано на 14:00, она будет вестись на странице ЦУР РТ в социальной сети «Вконтакте». Татарстанцы уже сейчас могут задать свои вопросы в комментариях под публикацией.

#фонд Защитники Отечества #Гузель Удачина #прямой эфир
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