Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ проведет прямой эфир
Во вторник, 26 ноября, руководитель татарстанского регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина проведет прямой эфир.
Спикер расскажет об основных итогах деятельности фонда, механизмах назначения льгот ветеранам СВО и новых направлениях в работе. Также она ответит на вопросы жителей Татарстана.
Начало трансляции запланировано на 14:00, она будет вестись на странице ЦУР РТ в социальной сети «Вконтакте». Татарстанцы уже сейчас могут задать свои вопросы в комментариях под публикацией.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»