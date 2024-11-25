Глава филиала фонда «Защитники Отечества» в РТ проведет прямой эфир

Во вторник, 26 ноября, руководитель татарстанского регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина проведет прямой эфир.

Спикер расскажет об основных итогах деятельности фонда, механизмах назначения льгот ветеранам СВО и новых направлениях в работе. Также она ответит на вопросы жителей Татарстана.

Начало трансляции запланировано на 14:00, она будет вестись на странице ЦУР РТ в социальной сети «Вконтакте». Татарстанцы уже сейчас могут задать свои вопросы в комментариях под публикацией.

