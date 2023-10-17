Глава филиала фонда «Защитники Отечества»: «Помогаем ветеранам вернуться к мирной жизни»

Каждому ветерану боевых действий назначается социальный координатор, который помогает решить все возможные проблемы. Об этом сегодня во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщила руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

«Наш фонд – это самая молодая государственная структура, которая создана по поручению нашего Президента Владимира Путина. Главная наша миссия – оказание помощи ребятам в возвращении к обычной жизни, а также помощь их семьям», – сказала она.

Гузель Удачина рассказала, что ветеранов боевых действий в Татарстане курируют 45 социальных координаторов.

«Ветераны боевых действий – наша целевая аудитория. К ним представляется социальный координатор – это человек, который становится центром для обращений, он помогает с решением различных проблем. Координатор помогает человеку сориентироваться, подскажет, какие нужны документы, поможет с получением выплат и медицинской помощью. Координаторы пришли к нам из разных сфер, среди них есть жены действующих военнослужащих. Есть также ветераны боевых действий – все эти люди профессионалы», – отметила она.

Гузель Удачина вспомнила одного из первых ветеранов боевых действий, который обратился за помощью.

«К нам обратился молодой человек 23 лет, он – ветеран боевых действий. Он сказал, что там его ребята, он обязан им помочь и хочет вернуться в зону СВО. В процессе разговора выяснилось, что этому парню нравится военная учеба, и мы уговорили его поступить учиться на офицера. Сейчас он учится на первом курсе Танкового училища», – рассказала Гузель Удачина.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.