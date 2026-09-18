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Общество 18 сентября 2026 15:30

Глава филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Удачина проголосовала на выборах

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Глава филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Удачина проголосовала на выборах
Фото: Алина Кондратьева / «Туганайлар»

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина проголосовала на выборах в Госдуму, сообщает газета «Туганайлар».

По словам Удачиной, с самого детства ее семья ходила на выборы и это стало доброй традицией.

«Привычка ходить на выборы сформирована с детства моими родителями. У меня были замечательные родители, добрые, честные, порядочные. Пойти на выборы для них было важно, причем с семьей. Поэтому у нас тоже такое отношение к выборам. Не было еще ни одного раза, чтобы я не проголосовала. Сейчас и в моей семье такое же отношение со стороны супруга», – рассказала она.

Фото: Алина Кондратьева / «Туганайлар»

Как раньше, так и сейчас Гузель Удачина ассоциирует выборы с праздником и позитивными эмоциями. Она также отметила, что поход на выборы – осознанное желание, продиктованное верой в будущее России.

«Я гражданин великой страны, искренне верю в нашу страну, в наше будущее. Отдаю свой голос, выполняю гражданскую позицию и реализую прежде всего право. Считаю, что это великое право, завоеванное нашим обществом, право голосовать», – заявила Удачина.

#Выборы-2026 #фонд Защитники Отечества
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