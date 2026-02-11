Глава филиала ЦОК АПК в РТ выступила на совещании по подготовке к весенне-полевым работам

Фото Филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

В администрации Апастовского муниципального района Республики Татарстан прошло совещание по подготовке к весенне-полевым работам.

В нем приняли участие директор регионального филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан Татьяна Менликиева, руководитель территориального управления Россельхознадзора Ильнур Галеев, заведующий сектором пчеловодства и аквакультуры Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Рамис Загидуллин, представители районной администрации, аграрии и владельцы пасек.

Участники обсудили ключевые вопросы предстоящего сезона: структуру посевных площадей, состояние хозяйств, применение пестицидов и агрохимикатов.

Татьяна Менликиева рассказала о работе филиала, который исследовал в Татарстане более 4 млн тонн зерна в 2025 году, а также информационных систем, в том числе ФГИС «Зерно», «Семеноводство», обеспечивающих прослеживаемость продукции от поля до прилавка при условии обязательной регистрации в них всех участников процесса. Она обратила особое внимание на вопросы ответственного декларирования зерна, а также обязательного обеззараживания зерна и хранилищ.

«Сотрудничество с аккредитованной в национальной системе аккредитации лабораторией филиала ФГБУ "ЦОК АПК" в Республике Татарстан позволяет избежать ошибок и дает гарантию, что декларация на зерно впоследствии не будет аннулирована. Это означает достоверность внесенных данных о пестицидах во ФГИС, а также проведение полного перечня исследований, предусмотренных техническими регламентами Таможенного союза», – отметила в своем выступлении Татьяна Менликиева.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан Ильнур Галеев напомнил о недопустимости нарушения обязательных требований в области качества и безопасности зерна. С целью пресечения обращения на территории Таможенного союза небезопасной зерновой продукции, территориальное Управление Россельхознадзора по итогам 2025 года признало недействительными 745 деклараций, испытания для которых проводились в фантомных лабораториях.

Кроме того, Ильнур Галеев отметил важность исследований в области карантина растений, принятия своевременных действенных мер по предупреждению заноса возбудителей на благополучные территории, недопущению распространения и локализации эпизоотических очагов, а также сделал акцент на необходимости сохранения и повышения плодородия почв.

Также участники совещания обсудили ситуацию в пчеловодстве. Как было отмечено, во всех категориях хозяйств республики ситуация стабильная и в 2025 году насчитывалось более 148 тыс. пчелосемей. В борьбе за сохранение пчелиных популяций значительную роль играет государственный лабораторный контроль за соблюдением регламента применения пестицидов.

«Начиная с 2024 года потери количества пчелосемей из-за применения пестицидов и агрохимикатов при обработке сельскохозяйственных культур в Татарстане снижаются. По Апастовскому району гибель пчел в 2025 году не зафиксирована. Этому способствовала целенаправленная работа по профилактике отравления пчел и обеспечения сохранности пчелосемей путем своевременного оповещения пчеловодов об обработке сельхозкультур», – отметил Рамис Загидуллин.

В ближайшее время аналогичные встречи, направленные на поддержку аграриев перед посевной кампанией, состоятся и на территориях более 10 муниципалитетов Татарстана. В частности, до 5 марта текущего года специалисты филиала планируют посетить совещания в Высокогорском, Чистопольском и Аксубаевском районах.