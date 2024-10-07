Глава Феодосии подтвердил введения режима ЧС из-за возгорания на нефтебазе

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко подтвердил введения режима техногенной ЧС из-за возгорания на нефтебазе. По его словам, разлива топлива и экологической угрозы нет.



«Уважаемые жители Феодосийского округа! В связи с возгоранием на территории нефтяного терминала в Феодосии вводится режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», - написал он в Telegram-канале.



Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что утром произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. Жертв и пострадавших нет.



В связи с происшествием перекрыто движение на улицах Геологической и Федько от перекрестка с Керченским шоссе до района автовокзала.