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Глава Феодосии подтвердил введения режима ЧС из-за возгорания на нефтебазе
Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко подтвердил введения режима техногенной ЧС из-за возгорания на нефтебазе. По его словам, разлива топлива и экологической угрозы нет.
«Уважаемые жители Феодосийского округа! В связи с возгоранием на территории нефтяного терминала в Феодосии вводится режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера», - написал он в Telegram-канале.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что утром произошло возгорание на феодосийской нефтебазе. Жертв и пострадавших нет.
В связи с происшествием перекрыто движение на улицах Геологической и Федько от перекрестка с Керченским шоссе до района автовокзала.
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