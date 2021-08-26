Глава Федерации профсоюзов РТ о вакцинации работников: «Другого пути у нас нет»

Татарстанские профсоюзы ведут активную работу с трудовыми коллективами республики по вопросу вакцинации, поскольку прививка является единственным средством для преодоления пандемии коронавируса. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» в рамках проекта «12 этаж» рассказала председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичёва.

«Это актуальный вопрос, и у профсоюзов есть по нему совершенно четкая позиция: вакцинация должна быть. Потому что другого пути для создания коллективного иммунитета нет. Мы ведем разъяснительную работу с трудовыми коллективами по этому вопросу, чтобы люди понимали необходимость прививки», – подчеркнула Кузьмичёва.

При этом она добавила, что процесс вакцинации должен быть добровольным. Работодатели не должны «давить» на людей, в том числе финансовым путем. В частности, предприятие не имеет права лишать работников премий за отсутствие антиковидной прививки.

«Принуждения к этому шагу быть не должно. <…> Вообще, лишить премии за отсутствие вакцинации невозможно, это не предусмотрено никакими нормативными актами и является нарушением Трудового кодекса», – резюмировала Елена Кузьмичёва.

