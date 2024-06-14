Глава Федерации по прыжкам в воду РТ: К Играм БРИКС может присоединиться Запад

Страны Запада в будущем тоже могут присоединиться к участию в Спортивных играх стран БРИКС. Такое мнение в интервью «Татар-информу» высказал глава Федерации по прыжкам в воду РТ Ефим Климов.

«Мы продолжаем поддерживать контакты со спортивными организациями других стран и видим у них интерес к Играм БРИКС. Со временем страны Запада вполне могут присоединиться к ним», — заявил он.

По мнению собеседника агентства, в Играх БРИКС принимают участие страны, которые могут позволить себе самостоятельно решать, куда им ехать выступать, и которым нельзя навязать участие в одних только Олимпийских играх.

Пятые по счету Игры стран БРИКС официально стартовали 12 июня. Они продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Друг с другом состязаются более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей.

При проведении игр задействованы 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу организованы в Москве. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте турнира.