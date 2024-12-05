Глава Федерации любителей авиации РФ высказался о планах по выпуску двигателей

Заслуженный летчик-испытатель СССР, президент Федерации любителей авиации России Виктор Заболотский прокомментировал «Татар-информу» скорректированные планы по выпуску двигателей для перспективных самолетов SJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025-2026 годы.

«Сразу хочу сказать, что это очень плохо. Без двигателей, как известно, вообще ничего не работает. Но этого можно было ожидать, сыграло бездействие и надежды на то, что нам с Запада все дадут, что равносильно бездействию. Жить в мечтах, что где-то кто-то сделает за тебя, невозможно», – сказал Заболотский.

По его словам, отечественная авиация серьезно страдает из-за нехватки двигателей, а нынешнее решение – это скачок назад.

«Что такое переизбыток двигателей? Глупость несусветная. Как правило, три-четыре двигателя требуется за ресурс самолета. Если двигатели готовые будут лежать на складе, значит будут и готовые самолеты, которые смогут дольше летать», – пояснил президент Федерации любителей авиации России.

Накануне «Известия» писали о том, что планы производства авиационных двигателей для перспективных самолетов SJ-100, МС-21 и Ту-214 в 2025-2026 годах сокращены в полтора раза – с 192 до 128 штук. Речь идет о двигателях ПД-8,ПД-14 и ПС-90, которые выпускает Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).