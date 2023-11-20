Глава Федерации карате Танюшкин: «Ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом – это позор»

Александр Танюшкин: «Кёкусинкай – спорт исключительно частный, а не государственный. По моему мнению, шансов у него войти в олимпийскую программу в ближайшее время нет»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом – позор для наших спортсменов»

Александр Иванович, если я не ошибаюсь, у Кёкусинкай был шанс однажды войти в программу летних Олимпийских игр. Когда это случилось?

Да, все верно. Был шанс, когда проводилась летняя Олимпиада в Испании в 1992 году. Так получилось, что на тот момент король Испании Хуан Карлос I тоже занимался в свое время Кёкусинкай. У него был первый дан (ранг, определяющий уровень мастерства и опыта бойца). Король Испании пригласил к себе в гости основателя Кёкусинкай Масутацу Ояму и предложил ему идею внедрить вид спорта в испанскую Олимпиаду. Но Ояма отказался и заявил, что Кёкусинкай не должен восприниматься как вид спорта. Поэтому, собственно, и не получилось внедрить.

Верите, что когда-то Кёкусинкай станет олимпийским видом спорта?

Если честно, то нет. Потому что Кёкусинкай – спорт исключительно частный, а не государственный. По моему мнению, шансов у него войти в олимпийскую программу в ближайшее время нет.

Ждете ли предстоящую летнюю Олимпиаду в Париже в 2024 году?

Вообще не жду. В условиях нынешней политической ситуации не представляю, как наши спортсмены могут принимать участие в Играх. Любой спортсмен представляет свою страну. Государство дает деньги, чтобы он выступал на Олимпиаде в форме с гербом на груди. Спортсмены живут за счет государства: получают стипендии, медицинское обслуживание, экипировку.

Я считаю так: когда спортсмены выступают под нейтральным флагом, значит, они не уважают свое государство. Для нашего олимпийского движения это вообще будет довольно порочная история, если российские спортсмены поедут на предстоящую Олимпиаду. Я понимаю, если бы кто-то поехал за свои деньги, как делают это иногда африканские или латиноамериканские спортсмены из бедных стран. А наши-то едут за счет государства. Поэтому выступление на Олимпиаде под нейтральным флагом я считаю позором для наших спортсменов. Это предательство. Идет СВО, речи о выступлениях под нейтральным флагом быть не должно. Наши ребята на фронте кровь проливают, а тут такие темы поднимаются.

Как, на ваш взгляд, можно популяризировать Кёкусинкай среди молодежи?

Приоткрою вам завесу тайны. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы ввести в школьную программу карате Кёкусинкай. На Дальнем Востоке в определенных школах уже есть такая практика. Мы стремимся распространить это и на другие регионы по всей стране. В свое время в стране хотели сделать нечто подобное с самбо. Но почему-то не пошло. Надеемся, что с карате Кёкусинкай получится более успешная история.

«В Татарстане Кёкусинкай очень популярен. Если раньше родители отдавали своих детей в какие-то другие виды единоборств, то сейчас уже приводят ребятишек детсадовского возраста в Кёкусинкай» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Травм в Кёкусинкай по статистике меньше, чем в футболе»

Вы являетесь представителем самобытного направления карате – Кёкусинкай. Расскажите, насколько оно популярно в Татарстане.

Надо признать, что в Татарстане Кёкусинкай очень популярен. И популярность его не ослабевает по сей день. Если раньше родители отдавали своих детей в какие-то другие виды единоборств, то сейчас уже приводят ребятишек детсадовского возраста в Кёкусинкай. Почему родителям хочется отдавать детей в этот спорт? Он очень дисциплинирует, ребята с ранних лет учатся дружбе, умению трудиться в коллективе. Ну и, конечно, здоровеют, занимаясь физической активностью.

Много ли зрителей собирают соревнования по Кёкусинкай?

Наши соревнования сейчас собирают до тысячи человек. Это хорошая цифра. Отмечу, что в официальных турнирах наши ребята участвуют уже с 10 лет. Раньше можно было только с 12 лет. В соревнованиях дети бьются в защите: щитки, специальные жилеты и так далее. Мы эту практику распространяем даже на уровне юношей-юниоров, чтобы не было большой травматичности.

Сильно ли травматичен это вид карате?

Хоть и говорят, что Кёкусинкай – очень контактный вид спорта, тяжелых повреждений у спортсменов на взрослом уровне бывает не так много. Даже врачи подмечают, что травм в Кёкусинкай по статистике меньше, чем, например, в футболе. И в легкой атлетике спортсмены чаще травмируются, чем в наших единоборствах.

«Наши соревнования сейчас собирают до тысячи человек. Это хорошая цифра. Отмечу, что в официальных турнирах наши ребята участвуют уже с 10 лет. Раньше можно было только с 12 лет» Фото: Ассоциация Кёкусинкай карате РТ

«Старались по максимуму заработать там, где можно было»

Вы довольно часто ездите по стране с мастер-классами. Как они проходят?

В среднем в регионах на мастер-классы приходит около 100-150 человек. Неделю назад в Москве собрали вдвое больше этой цифры. Людей поделили на два зала, и таким образом они у нас занимались. В своих мастер-классах мы больше делаем упор на защиту, самооборону. Чтобы все, кто занимается Кёкусинкай, понимали, какая философия заложена в основу этого вида спорта. Да и обороняться интереснее, если честно, чем нападать (улыбается). Когда атакуешь, бьешь чаще всего только кулаком, а при обороне используешь и захват, и блокировку удара. В общем, много чего интересного.

Александр Иванович, вы является основоположником школы Кёкусинкай в Советском Союзе. Как вам пришла идея и насколько это был трудноосуществимый процесс?

Скажу откровенно, никакой идеи как таковой и не было. Просто стал периодически получать запросы от знакомых и незнакомых людей, которые хотели бы заниматься. До 1989 года, пока я не стал председателем Федерации Кёкусинкай, у меня был бизнес, связанный с наукой и техникой. Когда понял, что есть возможность создать первую в Союзе школу Кёкусинкай, пришлось от бизнеса отречься. В создании мне помогало много людей, благо на тот момент были нужные связи. Друзья организовали офис в Москве и отправили в свободное плавание, на свои хлеба (улыбается). Вот так все и получилось!

«В своих мастер-классах мы больше делаем упор на защиту, самооборону. Чтобы все, кто занимается Кёкусинкай, понимали, какая философия заложена в основу этого вида спорта» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Когда стали председателем Федерации Кёкусинкай, что было самое тяжелое в работе в первое время?

Во-первых, никто не давал денег. Первое время организация существовала за счет средств от друзей, которые спонсировали проект. Зарабатывать сами мы старались несколькими путями: продавали газеты, которые рассказывали о нашей школе. Продавали людям фильмы, в которых наставники учили, как правильно заниматься Кёкусинкай. Значки, вымпела с символикой – все это тоже продавали. Когда соревнования проводили, если кто-то приходил с рекламой, брались и за это. Старались по максимуму заработать там, где можно было.