Глава Федерации ИЖС: «Мы переживаем общий кризис, но продолжаем строить»

Участники рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) переживают непростой период, однако продолжают работать и искать возможности для развития. Об этом заявил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов на IX Всероссийском форуме ИЖС, который проходит в Казани в рамках Международной строительной недели БРИКС.

«Несмотря на то, что мы все с вами переживаем один общий кризис, я вижу, как все стараются. Я уверен, что благодаря и нашему форуму ИЖС мы пройдем эти трудные времена и точно будем успешными. И будем строить дома, в которых будут жить счастливые семьи», – сказал Усманов.

Президент Федерации ИЖС отметил, что Татарстан занимает ведущие позиции в сфере индивидуального жилищного строительства. Он также признался, что с республикой его связывают личные воспоминания: в Буинске живут его родители.

«Казань – это моя душа, моя крепость. Когда приезжаю в Казань, я каждый раз испытываю чувство трепета и огромной любви», – поделился Усманов.

IX Российский форум ИЖС объединил девелоперов, представителей банков, проектировщиков, подрядчиков и государственных структур. В программе – пленарная дискуссия о финансировании и регулировании индивидуального жилищного строительства, а также выступления экспертов и практиков отрасли.