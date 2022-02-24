Глава Федерации футбола Швеции заявил о нежелании сборной играть на территории России

Сборная Швеции может встретиться с российской командой 29 марта в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, если шведы обыграют в стыковом матче чехов, а россияне — поляков. При этом глава Федерации футбола скандинавской страны Карл Нильсен заявил о нежелании проводить встречу на территории РФ, передает «Матч ТВ».

«При сегодняшнем положении дел невозможно представить, что через несколько недель мы, возможно, будем играть в России. Ждем ответа от международных и национальных властей и ведем диалог с ФИФА и УЕФА по этому вопросу. Будем следить за развитием событий, но сейчас это кажется немыслимым», — отметил Нильсен.

Сборная России по футболу 24 марта должна встретиться со сборной Польши в Москве. В случае победы россияне поспорят за право сыграть на грядущем мундиале с победителем пары Швеция — Чехия.