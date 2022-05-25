Глава Федерации биатлона Татарстана обвинил президента СБР в давлении перед выборами

Руководитель Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов обвинил президента Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова в оказании административного давления на региональные федерации перед очередными выборами главы СБР.

Выборы президента организации пройдут 23 июня в Москве.

«Меня глубоко возмутили факты давления на региональные федерации, которые действующий президент пытается осуществлять с помощью административного ресурса. Буквально сегодня говорил с представителями нескольких регионов. Начали поступать из Министерства спорта России телефонные звонки региональным министерствам с призывами голосовать за Виктора Майгурова, намекая на то, что в противном случае регионы могут лишиться бюджетного финансирования. Руководители местных министерств соответственно требуют от региональных руководителей федераций по биатлону отдать свои голоса за Майгурова.

Это, я считаю, грубейшее нарушение законов РФ. Я понимаю тревогу руководителей региональных федераций, потому что сам через это проходил.

Вместе с тем я призываю Виктора Викторовича решительно отмежеваться от порочащей президента СБР информации и сделать об этом официальное заявление. Призываю также всех членов биатлонной семьи незамедлительно сообщать о любых попытках давления на них и на глав их региональных федераций!» – приводит слова Нугманова официальный сайт Федерации биатлона Татарстана.