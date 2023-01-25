Глава ФАДН об итогах переписи населения: Россия сохраняет статус многонациональной страны

Россия сохраняет статус многонациональной страны. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, комментируя опубликованные Росстатом главные итоги переписи населения 2020 года о национальном составе и владении языками.

«На наш взгляд, основной вывод, который следует из результатов переписи, — наша страна сохраняет статус многонациональной, а изменение отдельных параметров этнической структуры должно стать предметом внимательного изучения научного и экспертного сообществ», — цитирует Баринова ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что ни о какой целенаправленной и принудительной ассимиляции речи не идет.

«Итоги переписи убедительно демонстрируют, что в России отсутствует серьезный рост численности этноса, в интересах которого она могла бы проводиться», — отметил глава ФАДН.

Более 16 млн граждан во время переписи не указали свою национальную принадлежность. Баринов назвал ряд причин — одно из них заключается в том, что форма переписного листа могла создать у анкетируемых иллюзию автоматического учета информации о родном языке в ответе о национальной принадлежности. К тому же определенная категория россиян может не придавать особого значения указанию национальной принадлежности, добавил собеседник агентства.

«Полученные результаты наглядно отражают динамику социально-демографических и этнокультурных процессов, что будет использоваться при выработке управленческих решений в сфере государственной национальной политики», — резюмировал Баринов.