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Ру Тат
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Политика
24 сентября 2022  12:21

Глава Евросовета поддержал выдачу виз россиянам, покидающим страну из-за мобилизации

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Глава Евросовета Шарль Мишель поддержал предоставление гуманитарного доступа в ЕС россиянам, которые уезжают из страны из-за объявления частичной мобилизации. Он отметил, что Евросоюз «должен проявить открытость» по отношению к уклонистам.

«Я согласен с тем, что нам необходимо очень быстро реагировать и проводить координацию, потому что появился новый фактор – частичная мобилизация», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, обсуждение выдачи гуманитарных виз россиянам Еврокомиссия начала обсжудать на следующий день после того, как указ о частичной мобилизации подписал Президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что запросы на гуманитарные визы будут рассматриваться индивидуально.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сегодня заявил, что уклонистов нужно заменить сотрудниками силовых ведомств. По его мнению, они могут заменить резервистов в зоне проведения спецоперации.

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