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Политика
23 января 2023  12:01

Глава Евросовета назвал ближайшие 2-3 недели решающими для конфликта на Украине

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Ближайшие две-три недели определят дальнейшее развитие событий вокруг Украины. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

«Следующие недели, две или три, являются решающими. Для войны и для мира», – сказал Мишель в интервью испанской газете El Mundo.

По его словам, от этого периода зависит то, что произойдет в 2023 году. После чего глава Евросовета призвал продолжать оказывать поддержку Киеву и предоставлять ему необходимую помощь. 

Ранее глава Евросовета признал, что европейским государствам с каждым разом все сложнее договориться по поводу новых антироссийских санкций.

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