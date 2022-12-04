Глава Еврокомиссии предупредила о растущей угрозе новой торговой войны ЕС и США

В настоящее время существует риск начала новой торговой войны ЕС с США из-за американского закона о снижении инфляции. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«ЕС будет отвечать на этот закон в адекватной и тщательно сбалансированной манере. <...> Начало новой торговой войны ни в интересах ни США, ни Европы», — сказала она.

Данный закон, по мнению главы ЕК, может привести к нечестной конкуренции, закрытию рынков и нарушению критически важных логистических цепочек, испытанных пандемией COVID-19. Кроме того, он может «оттянуть» в США инвестиции и поставки редкоземельных ресурсов, необходимых Евросоюзу в том числе для продолжения развития альтернативной энергетики. Она призвала Штаты «учитывать озабоченности Европы» и «обеспечивать более тесную координацию действий».

Страны ЕС фон дер Ляйен призвала создать фонд для субсидирования экономики и упростить жесткие европейские нормы предоставления господдержки правительствами государств ЕС своим компаниям.

Напомним, в августе Президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции. Он предусматривает, в частности, сокращение затрат на здравоохранение, переход на экологически чистую энергию и электромобили, а также налоговую реформу. Он вызвал торговый спор между ЕС и США. Ключевым противоречием стало выделение субсидий на электромобили американского производства.