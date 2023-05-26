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Глава Елабужского района встретился с прибывшими в отпуск участниками спецоперации
С военнослужащими из Елабуги, прибывшими из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск, встретился глава Елабужского района Рустем Нуриев. Он поблагодарил бойцов за достойную службу, пожелал удачи и возвращения домой с победой.
В уютной атмосфере за накрытым столом елабужские военнослужащие рассказали, что вызывает у них определенные трудности во время выполнения боевых задач, и о проблемах, которые им предстоит решить дома.
Сотрудники администрации находятся в постоянном контакте с семьями военнослужащих, за каждой семьей закреплен куратор, который помогает близким бойцов в решении бытовых и других проблем. Военнослужащие поблагодарили главу района за постоянную опеку над их семьями.
Председатель Совета ветеранов Елабуги Геннадий Баганов пожелал бойцам удачи, здоровья и благополучия.
В завершение мероприятия бойцам вручили рюкзаки с набором вещей, необходимым на передовой: блиндажные свечи, сухой армейский душ, пятиточники, камуфляжные футболки и тактические коврики.
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