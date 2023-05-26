Глава Елабужского района встретился с прибывшими в отпуск участниками спецоперации

С военнослужащими из Елабуги, прибывшими из зоны специальной военной операции в краткосрочный отпуск, встретился глава Елабужского района Рустем Нуриев. Он поблагодарил бойцов за достойную службу, пожелал удачи и возвращения домой с победой.

В уютной атмосфере за накрытым столом елабужские военнослужащие рассказали, что вызывает у них определенные трудности во время выполнения боевых задач, и о проблемах, которые им предстоит решить дома.

Сотрудники администрации находятся в постоянном контакте с семьями военнослужащих, за каждой семьей закреплен куратор, который помогает близким бойцов в решении бытовых и других проблем. Военнослужащие поблагодарили главу района за постоянную опеку над их семьями.

Председатель Совета ветеранов Елабуги Геннадий Баганов пожелал бойцам удачи, здоровья и благополучия.

В завершение мероприятия бойцам вручили рюкзаки с набором вещей, необходимым на передовой: блиндажные свечи, сухой армейский душ, пятиточники, камуфляжные футболки и тактические коврики.