Глава Елабужского района РТ представил новых муниципальных руководителей

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев представил на утреннем совещании новых муниципальных руководителей.

Так, экс-директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон назначена заместителем руководителя исполнительного комитета Елабужского района по социальному развитию. На этом посту она сменила Надира Курамшина, который проработал в администрации два года.

Рустем Нуриев поблагодарил Елену Мерзон за решение работать в родном городе. Глава муниципалитета выразил уверенность, что ее опыт будет очень полезен на этой должности. «Стоит очень много задач», — отметил Нуриев.

Новым директором филиала стал 60-летний Марат Умаров, который ранее возглавлял филиал КФУ в узбекистанском городе Джизаке.

Кроме того, глава района представил Эльвиру Тугульскую — она назначена начальником юридического отдела исполкома Елабужского района.

Владимир Зубков стал главой отдела по работе с органами местного самоуправления Совета Елабужского района.

Всем новым руководителям Рустем Нуриев пожелал успехов на новых местах.

Елена Мерзон руководила Елабужским институтом Казанского федерального университета с 2011 года.