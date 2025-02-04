Глава Елабужского района РТ представил новых муниципальных руководителей
Глава Елабужского района Татарстана Рустем Нуриев представил на утреннем совещании новых муниципальных руководителей.
Так, экс-директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон назначена заместителем руководителя исполнительного комитета Елабужского района по социальному развитию. На этом посту она сменила Надира Курамшина, который проработал в администрации два года.
Рустем Нуриев поблагодарил Елену Мерзон за решение работать в родном городе. Глава муниципалитета выразил уверенность, что ее опыт будет очень полезен на этой должности. «Стоит очень много задач», — отметил Нуриев.
Новым директором филиала стал 60-летний Марат Умаров, который ранее возглавлял филиал КФУ в узбекистанском городе Джизаке.
Кроме того, глава района представил Эльвиру Тугульскую — она назначена начальником юридического отдела исполкома Елабужского района.
Владимир Зубков стал главой отдела по работе с органами местного самоуправления Совета Елабужского района.
Всем новым руководителям Рустем Нуриев пожелал успехов на новых местах.