Глава Елабужского района посетил местные счетные участки для праймериз «Единой России»

Глава Елабужского муниципального района Рустем Нуриев посетил счетные участки в Елабуге и осмотрел, как организована работа комиссий в ходе праймериз «Единой России». Сам Нуриев проголосовал за кандидатов от партии на выборах депутатов в Государственную Думу РФ в онлайн-формате. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Идет предварительное голосование для выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы от партии „Единая Россия“. Сам уже проголосовал электронно. Сегодня посетил избирательные участки, посмотрел их работу», — рассказал своим подписчикам глава муниципалитета.



За счетными участками Елабуги закреплено около 5,5 тыс. горожан.

«Сегодня все зависит от наших избирателей, которые активно проявляют гражданскую позицию. Поэтому ожидаем много людей», — поделился председатель счетной комиссии Артем Ким.

По информации газеты «Новая Кама», на счетном участке присутствуют все члены комиссии, секретарь, председатель. Предварительное голосование проходит с использованием средств индивидуальной защиты и с соблюдением дистанции. Проголосовать можно до восьми вечера.