Глава ЕК заявила, что ЕС не позволит в обход санкций платить за газ из России в рублях

Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, заявил Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По ее словам, такой вариант неприемлем, так как выплаты в рублях нарушают введенные Евросоюзом антироссийские ограничения. «Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — заявила глава ЕК.

Накануне Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства объявил, что Россия теперь будет принимать в рублях расчеты за поставки газа в недружественные страны, так как поставлять российские товары в ЕС и США и получать оплату за них в валюте нет больше смысла. При этом Путин подчеркнул, что РФ продолжит поставлять голубое топливо в объемах и по ценам, которые зафиксированы в контрактах, поскольку Россия дорожит своей репутацией.

Большинство европейских компаний собираются по-прежнему платить за газ в евро. Они ссылаются на формулировки действующих контрактов.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.