Глава двух районов Казани исполнил постновогоднюю песню для горожан

Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов поздравил жителей района с завершением новогодних праздников и исполнил для них новогоднюю песню. Роликом он поделился в своем Instagram.

«Старый Новый год завершает череду новогодних праздников, и мы между уборками и объездами подготовили для вас такое видео! Желаю вам крепкого здоровья, радости и добра, пусть год принесёт только счастье и благополучие, ну а мы будем трудиться для вас!» — написал глава районов на своей странице.

На мотив песни Сергея Никитина «Если у вас нету тети» Миронов призывает жителей обращаться к администрации, которая поможет с решением разных проблем, а именно с заснеженными улицами, холодными подъездами, отключением света, бродячими собаками.

«Сразу пишите, сразу звоните, сразу бегите в КирМос!» — поет автор ролика.

Видео снималось в нескольких локациях — на детских площадках, пятиэтажных хрущевках, в парке Петрова, парке «Сосновая роща», администрации Кировского и Московского районов на разъезде Восстания.

Зрители также легко узнают в видео элементы советского декора: красный ковер на стене, напольный торшер с абажуром, телефон с дисковым набором, небольшую искусственную елку.

«Елки горят огнями, дороги блестят в мороз! Мы поздравляем вас с Новым годом, ваша команда КирМос! Ваш КирМос!» — поздравляет Миронов, и к нему присоединяются юные жители.

Видео завершается словами руководителя районов: «Кировский и Московский районы Казани. Нам важен каждый».