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Общество 25 июня 2025 10:36

Глава движения «Россия Православная» объяснил, как выбрать вуз для духовного образования

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Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов дал рекомендации молодым людям, желающим получить духовное образование. Он подчеркнул, что путь к служению церкви начинается с правильного выбора учебного заведения.

По его словам, в России существует несколько вариантов получения духовного образования.

«Прежде всего это духовные семинарии и академии Русской православной церкви. Они дают фундаментальную подготовку, сочетая глубокое изучение богословия с практической подготовкой к пастырскому служению», — рассказал он в разговоре с RT.

Иванов отметил, что в светских вузах тоже есть богословские факультеты, но духовная атмосфера семинарий лучше подходит для будущих священников. Иванов советует проверять аккредитацию учебного заведения, опыт преподавателей и учебную программу. Также он рекомендует лично посещать семинарии и общаться с их студентами и наставниками.

#вузы #православие
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