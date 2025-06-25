Глава движения «Россия Православная» объяснил, как выбрать вуз для духовного образования

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов дал рекомендации молодым людям, желающим получить духовное образование. Он подчеркнул, что путь к служению церкви начинается с правильного выбора учебного заведения.

По его словам, в России существует несколько вариантов получения духовного образования.

«Прежде всего это духовные семинарии и академии Русской православной церкви. Они дают фундаментальную подготовку, сочетая глубокое изучение богословия с практической подготовкой к пастырскому служению», — рассказал он в разговоре с RT.

Иванов отметил, что в светских вузах тоже есть богословские факультеты, но духовная атмосфера семинарий лучше подходит для будущих священников. Иванов советует проверять аккредитацию учебного заведения, опыт преподавателей и учебную программу. Также он рекомендует лично посещать семинарии и общаться с их студентами и наставниками.