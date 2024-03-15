Глава движения «Мы — вместе с Россией» Рогов проголосовал на Запорожской АЭС

Руководитель движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проголосовал на выборах Президента РФ на Запорожской атомной электростанции.

«Для жителей Запорожской области это настоящий праздник. Лично я проголосовал на Запорожской АЭС как одном из символов возвращения нашего региона на свою историческую родину – в Россию», – цитирует его РИА Новости.

Рогов напомнил, что жители Запорожья впервые выбирают главу государства совместно с россиянами, поэтому для них этот день является поистине знаковым.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.